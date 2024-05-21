"Вредительство или откровенная провокация?" Федеральный телеканал "стёр" кресты на куполах русского храма

На отечественном ТВ очередной скандал с провокативным душком. Федеральный телеканал, освещая поездку Владимира Путина в китайский Харбин, выпустил сюжет о храме Покрова Пресвятой Богородицы, где глава государства вручил настоятелю икону Спаса Нерукотворного.
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