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Певицу Глюкозу оштрафовали за наркотики

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) получила штраф за употребление наркотиков. Решение было вынесено мировым судьей участка № 442 района Крюково Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №1 района Матушкино Москвы, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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