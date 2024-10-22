Певицу Глюкозу оштрафовали за наркотики

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) получила штраф за употребление наркотиков. Решение было вынесено мировым судьей участка № 442 района Крюково Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №1 района Матушкино Москвы, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии