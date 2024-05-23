Задержан замначальника Генштаба — СМИ

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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