RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 671 подписчик

Де Брёйне заявил, что пока не собирается завершать карьеру в сборной Бельгии

Де Брёйне заявил, что пока не собирается завершать карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне сообщил, что не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии. «Я горжусь тем, как я сыграл на этом чемпионате мира, а также тем, что каждый день выкладываюсь на полную и служу примером для этой молодой команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии