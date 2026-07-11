Де Брёйне заявил, что пока не собирается завершать карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне сообщил, что не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии. «Я горжусь тем, как я сыграл на этом чемпионате мира, а также тем, что каждый день выкладываюсь на полную и служу примером для этой молодой команды.
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