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Новая статья: Жидкостное охлаждение ID-Cooling DashFlow 360 XT Pro: лучше, дешевле, но ещё ...

Новая статья: Жидкостное охлаждение ID-Cooling DashFlow 360 XT Pro: лучше, дешевле, но ещё ...

Новая статья: Жидкостное охлаждение ID-Cooling DashFlow 360 XT Pro: лучше, дешевле, но ещё не идеалКитайская компания продолжает совершенствовать свои системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, и на этот раз модернизации подверглась флагманская модель серии DashFlow.

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