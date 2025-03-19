Новая статья: Жидкостное охлаждение ID-Cooling DashFlow 360 XT Pro: лучше, дешевле, но ещё не идеалКитайская компания продолжает совершенствовать свои системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, и на этот раз модернизации подверглась флагманская модель серии DashFlow.