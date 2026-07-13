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Сикорский уверен, что у России сейчас нет сил и средств для нападения на Польшу

Сикорский уверен, что у России сейчас нет сил и средств для нападения на Польшу

В Польше продолжают разгонять тему «возможного» нападения России, но глава МИД республики Радослав Сикорский «успокоил» поляков, заявив, что на сегодняшний день Москва не располагает достаточными ресурсами для полномасштабного конфликта с Варшавой.

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