Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Karmadon
    Они тут на хрен не нужны. Ни в каком качестве.Михалков посовето...
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    Импичмент и вон из страны!!!!Президент Грузии ...

ЕС предлагают создать новую разведку с расширенными полномочиями – Bloomberg «слил» секретный доклад

ЕС предлагают создать новую разведку с расширенными полномочиями – Bloomberg «слил» секретный доклад

Bloomberg пишет о планах Евросоюза создать новый разведывательный орган, ориентированный на сбор собственных разведданных о внешних угрозах и противостояние таким угрозам, исходящим из-за рубежа и нацеленным на весь блок, а также шпионажу в институтах ЕС.

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