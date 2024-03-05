Китай отстаивает равенство и справедливость в международных отношениях

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай выступает против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.