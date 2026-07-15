Больница выплатит три миллиона семье девочки, скончавшейся после удаления аппендицита

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело по иску семьи к ОГБУЗ «Боханская районная больница» о взыскании компенсации морального вреда.
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