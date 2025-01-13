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Депутат Рады предрек катастрофу Украине при попытке снизить мобилизационный возраст

Депутат Рады предрек катастрофу Украине при попытке снизить мобилизационный возраст

Украинцы «снесут» президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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