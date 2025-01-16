Благотворительность.

8 января 2025 г. священники и сестричество нашего храма поздравили с Рождеством Христовым подопечных в отделении сестринского ухода городской больницы и в центре круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов Бобруйского района в д.
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