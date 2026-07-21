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209 БПЛА и ракеты ночью: Владимир – дрон влетел в многоэтажку, идет эвакуация, Ростов – загорелся лес, Липецк – пожар на промплощадке

209 БПЛА и ракеты ночью: Владимир – дрон влетел в многоэтажку, идет эвакуация, Ростов – загорелся лес, Липецк – пожар на промплощадке

По информации Минобороны РФ, за ночь над территорией страны уничтожены 209 беспилотников ВСУ. Дроны ликвидированы над территорией 11 регионов (в том числе – Кубани, Ростовской области, Ставропольского края и Крыма) и акваторией Черного и Азовского морей.

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