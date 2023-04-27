В Китае обозначили свою роль в украинском конфликте

Китай стал влиятельным посредником по решению конфликта на Украине. Такое мнение выразил китайской газете Global Times научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.
Китай стал влиятельным посредником по решению конфликта на Украине. Такое мнение выразил китайской газете Global Times научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.
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