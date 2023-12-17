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Sunday Times: Бербок и Кэмерон выступают против немедленное прекращение огня в Газе

Главы МИД Германии и Великобритании Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон заявили, что между Израилем и Палестиной должно быть достигнуто долгосрочное и устойчивое перемирие, но выступили против немедленного прекращения Израилем военных действий в секторе Газа.

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