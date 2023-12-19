Расчет артиллерии «Гиацинт-С» уничтожил опорник ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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