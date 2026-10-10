"Войдите в положение": ответ УК возмутил оставшихся без тепла жителей Озерска

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В городе Озерск Челябинской области многие жители по-прежнему остаются без тепла и горячей воды из-за последствий крупной коммунальной аварии.
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