С 1 августа бесплатный проезд и скидки: в России стартует эксперимент по использованию карт «Мир»

Тестирование продлится до 31 марта 2027 года.С 1 августа 2026 года в России стартует пилотный проект, в рамках которого для предоставления социальных льгот многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью и студентам будут задействованы банковские карты «Мир».