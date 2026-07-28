С 1 августа бесплатный проезд и скидки: в России стартует эксперимент по использованию карт «Мир»

Тестирование продлится до 31 марта 2027 года.С 1 августа 2026 года в России стартует пилотный проект, в рамках которого для предоставления социальных льгот многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью и студентам будут задействованы банковские карты «Мир».
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