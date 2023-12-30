Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smoliyenko Девятилетний ребенок погиб при обстреле украинскими боевиками сел Кистер и Борщево в Брянской области, сообщил днем 30 декабря губернатор региона Александр Богомаз.
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