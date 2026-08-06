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Ответные меры Китая затронут американские сертификационные агентства

Ответные меры Китая затронут американские сертификационные агентства

В среду китайское руководство объявило о введении комплекса контрмер, которые включают ужесточение экспортного контроля на беспилотные летательные аппараты и ключевые комплектующие, проверку национальной безопасности импортируемых принтеров и копировальных аппаратов, а также внесение шести американских организаций в специальный санкционный список.

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