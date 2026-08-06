Ответные меры Китая затронут американские сертификационные агентства

В среду китайское руководство объявило о введении комплекса контрмер, которые включают ужесточение экспортного контроля на беспилотные летательные аппараты и ключевые комплектующие, проверку национальной безопасности импортируемых принтеров и копировальных аппаратов, а также внесение шести американских организаций в специальный санкционный список.