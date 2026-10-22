Специалисты осмотрели почти все пострадавшие квартиры, акты оформлены по каждому адресу. В большинстве домов восстановили тепловой контур, но ситуация в доме на улице Игнатьева требует дополнительного экспертного обследования.
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