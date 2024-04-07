Монте-Карло (ATP). 1-й круг. Хачанов сыграет с Норри, Фриц – с Музетти, де Минаур – с Вавринкой

Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 7 – 14 апреля 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Первый круг Ян-Леннард Штруфф (Германия) Себастьян Баес (Аргентина) Дата проведения 7 апреля, 15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии