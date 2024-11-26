«Не дочитали доктрину». Захарова отреагировала на обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в НАТО обсуждают превентивные удары по России, так как в Североатлантическом альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной.
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