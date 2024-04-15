Салат из капусты на скорую руку стал популярнее мяса: тонкость вкуса в заправке из смеси масла и сметаны

Даже приготовленный на скорую руку капустный салат может стать настоящим украшением стола. Для сытности в него добавляются отварные яйца, но главный секрет вкуса кроется в особенной заправке, легкой и в меру пикантной.
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