Steak Lovers
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Steak Lovers

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Салат из капусты на скорую руку стал популярнее мяса: тонкость вкуса в заправке из смеси масла и сметаны

Салат из капусты на скорую руку стал популярнее мяса: тонкость вкуса в заправке из смеси масла и сметаны

Даже приготовленный на скорую руку капустный салат может стать настоящим украшением стола. Для сытности в него добавляются отварные яйца, но главный секрет вкуса кроется в особенной заправке, легкой и в меру пикантной.

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