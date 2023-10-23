И сорвали подлую операцию укронацистких мразей. Вчера произошло знаковое событие в жизни АВВАКУЛ, а именно 20 летняя годовщина очередного выпуска с этого замечательного училища лётчиков, в честь чего в Армавире прошли традиционные торжественно-праздничные мероприятия в режиме "Банкет".
Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов
Комментарии
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Samarium
Будьте бдительны ВСЕ граждане России.... Подлый и коварный враг, и это весь запад, готов уничтожить нас всех, нашу страну, нашу Родину, нашу Россию....Идет ВОЙНА, как ее ни назови....Никакой халявы быть не может в принципе.... "В борьбе против такого врага необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведенные до высших пределов." ( В. И. Ленин ). Помните об этом всегда и везде....
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4 д.
Валентин Стефаненков
Наши гуманисты отпустят,хотя в такое время врага нужно уничтожать без жалости.
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4 д.
Константин Котельников
Всех "бешенцев" с Укропии с 2014-го года и по сегодняшний день надо многократно перепроверить, к нам заехала туева хуча злейших ненавистников, врагов!
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4 д.
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