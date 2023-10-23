Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов

Samarium

Будьте бдительны ВСЕ граждане России.... Подлый и коварный враг, и это весь запад, готов уничтожить нас всех, нашу страну, нашу Родину, нашу Россию....Идет ВОЙНА, как ее ни назови....Никакой халявы быть не может в принципе.... "В борьбе против такого врага необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведенные до высших пределов." ( В. И. Ленин ). Помните об этом всегда и везде....