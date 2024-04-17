Бойцы Колесников и Тураев уничтожили 4 боевиков при штурме позиции ВСУ

Военнослужащие штурмового подразделения матрос Роман Колесников и рядовой Максим Тураев на одном из направлений в зоне спецоперации при захвате украинского опорного пункта и уничтожили четырех боевиков ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
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