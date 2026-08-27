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В МВД Татарстана состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам противодействия незаконному обороту наркотических веществ и психотропных веществ

О тенденции развития наркоситуации в республике и результатах деятельности регионального МВД рассказал Врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан, полковник полиции Павел Фоминых.

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