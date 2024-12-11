На аукционе продали редчайший леворульный Toyota Mega Cruiser, считающийся лучшим внедорожником в мире

Мир аукционов все чаще предлагает покупателям чрезвычайно редкие машины. Один из последних таких примеров – существующий в единичных экземплярах внедорожник Toyota Mega Cruiser, считающийся одним из самых продвинутых «проходимцев» на планете.
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