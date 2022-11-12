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К концу года на улицах Орла должно стать меньше воды

К концу года на улицах Орла должно стать меньше воды

Мэрия Орла продолжает отчитываться о борьбе с периодической затопляемостью улиц города. В планах чиновников до конца этого года – целый ряд мероприятий: промывка уже существующих ливнёвок, строительство новых дождеприёмников, ликвидация провалов.

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