К концу года на улицах Орла должно стать меньше воды

Мэрия Орла продолжает отчитываться о борьбе с периодической затопляемостью улиц города. В планах чиновников до конца этого года – целый ряд мероприятий: промывка уже существующих ливнёвок, строительство новых дождеприёмников, ликвидация провалов.
Мэрия Орла продолжает отчитываться о борьбе с периодической затопляемостью улиц города. В планах чиновников до конца этого года – целый ряд мероприятий: промывка уже существующих ливнёвок, строительство новых дождеприёмников, ликвидация провалов.
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