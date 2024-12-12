Обвиняемые в обороте оружия по делу о «Крокусе» сотрудничают со следствием

Двое фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Джабраил Аушев* и Хусен Медов*, обвиняемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сотрудничают со следствием.
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