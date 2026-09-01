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Царьград

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Лукашенко предложил обмен компетенциями в сфере ИИ для ШОС

Лукашенко предложил обмен компетенциями в сфере ИИ для ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ШОС предложил программу обмена опытом в информационной безопасности и цифровом развитии.

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