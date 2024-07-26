В одном из районов Челябинской области за сутки выпала месячная норма осадков

В одном из районов Челябинской области за минувшие сутки выпала месячная норма осадков. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, дожди прошли по всей территории региона, ночью в горах наблюдались очень сильные ливни.
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