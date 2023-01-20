Сразу по 3 400 рублей "кинут" на карты пенсионеров в ближайшие дни января

Пенсионерам страны еще зачислят на карты важную выплату в ближайшие 5 дней января. Сразу по 3 400 рублей удостоятся некоторые пожилые россияне, о чем рассказали "Известия".
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