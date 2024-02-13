В Петербурге таксистов-нарушителей хотят штрафовать поскорее

Переходный период для петербургского закона о легковых такси заканчивается. Спустя пять месяцев работы по новым правилам перевозки депутаты разработали изменения в городское законодательство о штрафах за их нарушения.
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