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В ФРГ сделали заявление об ударах по России

В ФРГ сделали заявление об ударах по России

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла сделала заявление об ударах по России.

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