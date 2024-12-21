«Сталин не ушел в прошлое - он растворился в будущем...»

21 декабря 2024 года исполняется 145 лет со дня рождения ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА - великого и гениального вождя Советской России, принявшего страну с сохой, а оставив её с атомным вооружением…Но столь несправедливо оболганного после своей смерти… По данным ВЦИОМ на 2024 год рейтинг Сталина среди населения России составляет более 71%.
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