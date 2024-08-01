Казахстана рассмотрел петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

Пропаганду ЛГБТ* среди детей планируют запретить в Казахстане, соответствующую петицию рассмотрела рабочая группа Министерства культуры и информации страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии