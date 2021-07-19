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17-летний форвард «Зенита» Белохонов: «За весь сезон в ЮФЛ так не уставал, как за 20 минут в товарищеской игре за основу»

Нападающий «Зенита» Аким Белохонов поделился впечатлениями от сбора в Австрии с основой клуба. 17-летний игрок – сын лучшего бомбардира в истории «Енисея» Вадима Белохонова.

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