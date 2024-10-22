Два ликероводочных завода были повреждены в Тульской области в результате атаки украинских беспилотников

Минувшей ночью на территории Тульской области подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации пресекли попытку атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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