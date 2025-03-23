Начало коллективизации. Документы рассказывают…

Вот так выглядит рабочее место исследователя в пензенском архиве документов по истории КПСС… И найден в Экбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: «Для памяти»Первая книга Ездры, 6:2.
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