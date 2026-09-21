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МОСИНФОРМ

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МБМ проведет бесплатную конференцию «Электронная коммерция» 30 сентября

МБМ проведет бесплатную конференцию «Электронная коммерция» 30 сентября

Предпринимателей приглашают 30 сентября на бесплатную конференцию «Электронная коммерция», которую организует ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

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