МБМ проведет бесплатную конференцию «Электронная коммерция» 30 сентября

Предпринимателей приглашают 30 сентября на бесплатную конференцию «Электронная коммерция», которую организует ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).
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