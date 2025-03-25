Китайский свяZноj: Nikkei Asian Review - Китайская компания SiCarrier становится конкурентом ASML и другим титанам в области производства чипов.

ТАЙБЭЙ — Как стало известно Nikkei Asia, китайский производитель полупроводникового оборудования, связанный с Huawei, втихаря разрабатывает широкий спектр машин для замены продукции ASML и других иностранных конкурентов, чтобы помочь Китаю устранить наиболее болезненную проблему в цепочке поставок, вызванную экспортным контролем США.
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