Китайский свяZноj: Nikkei Asian Review - Китайская компания SiCarrier становится конкурентом ASML и другим титанам в области производства чипов.

ТАЙБЭЙ — Как стало известно Nikkei Asia, китайский производитель полупроводникового оборудования, связанный с Huawei, втихаря разрабатывает широкий спектр машин для замены продукции ASML и других иностранных конкурентов, чтобы помочь Китаю устранить наиболее болезненную проблему в цепочке поставок, вызванную экспортным контролем США.