Педагог дополнительного образования с Планерной улицы – финалист конкурса профессионального мастерства

В Уфе завершился Х Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Арктур», собравший 111 самых талантливых и ярких педагогов, методистов и руководителей образовательных организаций со всей России.
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