Сотрудники Росгвардии спасли в Иркутске замерзающую кошку

Добрая предновогодняя история произошла в Иркутске 14 декабря. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы в Ленинском районе города, когда обратили внимание на кошку, которая, находясь вблизи оживленной проезжей части, пыталась найти тепло под машинами в 37-градусный мороз, сообщили в пресс-службе ведомства.