Юрист Хрулев: 1 млн рублей за рождение ребенка выплатят по заявлению

Работники 227 предприятий в России смогут получить по одному миллиону рублей при рождении ребенка. Для этого нужно подать заявление работодателю, сообщил «Известиям» вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.