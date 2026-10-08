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Юрист Хрулев: 1 млн рублей за рождение ребенка выплатят по заявлению

Юрист Хрулев: 1 млн рублей за рождение ребенка выплатят по заявлению

Работники 227 предприятий в России смогут получить по одному миллиону рублей при рождении ребенка. Для этого нужно подать заявление работодателю, сообщил «Известиям» вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

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