Знаменитости выставят вещи из личных коллекций на Авито

Источник: Авито Важные новости России за неделю сообщают о том, что на платформе «Авито» в ноябре стартует уникальная распродажа, инициированная Ксенией Собчак, в рамках которой знаменитости представят свои вещи из личных коллекций.
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