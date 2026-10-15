Итоги парламентского контроля за исполнением Закона Астраханской области «О транспортном налоге» рассмотрели сегодня на заседании регионального парламента, которое провел спикер Игорь Мартынов.
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