Чем известен святой Алексий, человек Божий, что можно и нельзя делать в праздник 30 марта Алёна ЮрьеваКаждый год 30 марта православная церковь отмечает праздник святого Алексия, человека Божия, известного также как Алексей Теплый.
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