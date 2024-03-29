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Чем известен святой Алексий, человек Божий, что можно и нельзя делать в праздник 30 марта

Чем известен святой Алексий, человек Божий, что можно и нельзя делать в праздник 30 марта

Чем известен святой Алексий, человек Божий, что можно и нельзя делать в праздник 30 марта Алёна ЮрьеваКаждый год 30 марта православная церковь отмечает праздник святого Алексия, человека Божия, известного также как Алексей Теплый.

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