Дептранс Москвы рекомендует автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии