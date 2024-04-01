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Авторадио

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Дептранс Москвы рекомендует автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю

Дептранс Москвы рекомендует автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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