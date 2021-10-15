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Сотрудник Укрпочты запросил гарантий на $1 млрд при обязательной вакцинации

Сотрудник Укрпочты запросил гарантий на $1 млрд при обязательной вакцинации

Сотрудник Укрпочты, которого заставляют в обязательном порядке вакцинироваться, потребовал от гендиректора компании Игоря Смелянского компенсации в размере $1 млрд.

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