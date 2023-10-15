Скончалась актриса из «Твин Пикса» Пайнер Лори

В Лос-Анджелесе скончалась актриса Пайпер Лори. Ей был 91 год, сообщает агентство Associated Press. Лори известна по ролям в фильмах «Твин Пикс», «Поющие в терновнике», «Мертвые, как я», «Дети тишины», «Хэшер» и других.
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