Скончалась актриса из «Твин Пикса» Пайнер Лори

В Лос-Анджелесе скончалась актриса Пайпер Лори. Ей был 91 год, сообщает агентство Associated Press. Лори известна по ролям в фильмах «Твин Пикс», «Поющие в терновнике», «Мертвые, как я», «Дети тишины», «Хэшер» и других.